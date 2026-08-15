स्वतंत्रता दिवस समारोह से फिर गायब रहे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, लगातर दूसरे साल नहीं हुए शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लाल किले पर आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दूसरे साल शामिल नहीं हुए।

गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टेबल ऑफ प्रेसीडेंस के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के ठीक बाद सीट दी जानी थी।

बैठने की व्यवस्था को लेकर हुआ था विवाद

इससे पहले 2024 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को परंपरा और प्रोटोकॉल से अलग हटकर दूसरी आखिरी पंक्ति में बैठाया गया था।

विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनता का अपमान करार दिया था, जबकि कार्यक्रम का आयोजन करने वाले रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को सम्मानित करने और जगह देने के लिए बैठने के क्रम में बदलाव किया गया था।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव दोनों प्रमुख नेताओं की यह गैरमौजूदगी संसद के हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़े तीखे तनाव की पृष्ठभूमि में देखी जा रही है। गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए इस सत्र के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कामकाज न होने का आरोप लगाया।