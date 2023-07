Kerala: राहुल गांधी ने मलप्पुरम के विश्वंभरा मंदिर में पूजा अर्चना, 'कथकली' का भी देखा प्रदर्शन

मलप्पुरम (केरल), एएनआई। Rahul Gandhi in Kerala कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं। अपनी केरल यात्रा के दौरान राहुल ने कोट्टाकल के विश्वंभरा मंदिर में पूजा-अर्चना की। गांधी ने कोट्टक्कल के आर्य वैद्य शाला में पीएसवी नाट्यसंघम में 'कथकली' (एक पारंपरिक नृत्य शैली) का प्रदर्शन भी देखा।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi offered prayers at Sri Viswambhara Temple in Kottakkal during his ongoing visit to Kerala. (26.07) pic.twitter.com/O4NncPsiEm