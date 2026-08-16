'मुझे हर एक युवा पर गर्व है', राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सराहाना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि जिस साहस के साथ देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिंसक शासन के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई है, वह प्रशंसनीय है।

राहुल ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने उन छात्र-छात्राओं के साथ बातचीत की, जिन्होंने पिछले महीने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई का सामना किया था।

पुलिस कार्रवाई पर बोले राहुल राहुल ने पुलिस कार्रवाई के बारे में छात्रों के अनुभवों को सुना। यह संवाद इस महीने की शुरुआत में हुआ था। राहुल ने वीडियो के साथ एक्स पर पोस्ट किया, भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वह काबिल-ए-तारीफ है।

वीडियो में राहुल ने शांति, मोहब्बत और हंसी-मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मुझे हर एक युवा पर गर्व है - खासकर उन लड़कियों पर, जिन्हें भाजपा के गुंडों की बदसलूकी, गाली-गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी।