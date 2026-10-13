'राहुल गांधी ने कॉलर खींचा और धकेल दिया पीछे', डीके शिवकुमार के अपमान पर हिमंत बिस्व सरमा ने बताया 2015 का किस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने आज मंगलवार, 13 अक्टूबर को एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी नई दिल्ली में विपक्ष के मार्च के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कॉलर पकड़कर उन्हें पीछे खींचते हुए दिख रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने इस घटना को 'सार्वजनिक अपमान' बताया और डीके शिवकुमार से पूछा कि क्या वे इस व्यवहार को स्वीकार करेंगे। 2015 में हुआ अपमान किया याद हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर कांग्रेस की सोमवार की यात्रा का फुटेज शेयर किया और बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुए अपने मतभेद को याद किया। सरमा ने लिखा, '2015 में, एक स्वाभिमानी असमिया के तौर पर मैंने अपमान सहने से इनकार कर दिया था। भगवान मुझ पर मेहरबान थे।' सरमा ने डीके शिवकुमार के साथ हुई घटना पर कहा, 'कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं। वह एक संवैधानिक पद पर हैं और एक ऐसे राज्य का चेहरा हैं जिसका इतिहास शानदार है, संस्कृति समृद्ध है और जिसे अपने गौरव पर बहुत गर्व है।'

असम के मुख्यमंत्री ने आगे पूछा, 'क्या वह इस सार्वजनिक अपमान के आगे झुक जाएंगे? रीइन्वेंशन (खुद को नया रूप देना) अहंकार को छिपा नहीं सकता। आप चाहे जितने भी मुखौटे बदल लें, उसके नीचे का चेहरा वही रहता है।'