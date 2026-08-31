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राहुल पर FIR से भड़की कांग्रेस, खरगे के अपमान पर भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:55 PM (IST)

उत्तराखंड के हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

राहुल गांधी पर हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' मामले में एफआईआर पर भड़की कांग्रेस

राहुल गांधी पर हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' मामले में एफआईआर पर भड़की कांग्रेस

HighLights

  1. राहुल गांधी पर हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' मामले में एफआईआर दर्ज की गई

  2. कांग्रेस ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया

  3. पार्टी ने लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से जवाब देने की बात कही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए 'शुद्धिकरण' मामले में एफआईआर की मांग कर रहे नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ही विपक्षी खेमे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया है। विपक्षी खेमे का कहना था कि वह खुद एससी समुदाय से आते हैं।

नेता प्रतिपक्ष पर एफआईआर को लेकर हमलावर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे अनुसूचित जाति-जनजाति विरोधी करार देते हुए इसे ध्यान भटकाने और आवाज दबाने की कोशिश बताया और कहा कि पार्टी इसका लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से मुंहतोड़ जवाब देगी।

कांग्रेस ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान से जुड़ी हल्द्वानी की इस घटना के जरिए भाजपा को दलित विरोधी 'राजनीति' पर घेरने की पार्टी की कोशिशों को राहुल के खिलाफ एफआईआर ने प्रहारों को बढ़ाने का मौका दे दिया है।

पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला से लेकर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर हरीश रावत जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने एफआइआर के खिलाफ राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला इसकी तस्वीर भी साफ कर दी।

कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कांफ्रेंस में दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अपमान और भेदभाव का जो सवाल उठाया उसे सही साबित करने में भाजपा-आरएसएस ने 24 घंटे भी नहीं लगाए।

पार्टी ने लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से जवाब देने की बात कही

राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद ‘शुद्धिकरण’ के नाम पर किए गए छुआछूत और अपमान में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की थी।

लेकिन उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने आरोपियों की बजाय न्याय की मांग कर रहे नेता विपक्ष के खिलाफ अगले ही दिन एफआइआर करा दी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एफआइआर को 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' का उदाहरण बताया।

उत्तराखंड की प्रभारी कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा-संघ इस गलतफहमी में न रहे कि केस के डर से राहुल गांधी या कांग्रेस पीछे हट जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल पर एफआइआर कर भाजपा की डरपोक सरकार ने अपना चेहरा दिखा दिया है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी पर एफआईआर को भाजपा के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि इससे साफ हो जाता है कि भाजपा न केवल दलितों के खिलाफ भेदभाव को नजरअंदाज करती है बल्कि सक्रिय रूप से बढ़ावा भी देती है।