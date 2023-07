Rahul Gandhi Defamation Case: भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

Rahul Gandhi Defamation Caseमोदी उपनाम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है ताकि अगर राहुल गांधी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो उन्हें सुने बगैर कोर्ट कोई आदेश न दे।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है ताकि अगर राहुल गांधी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो उन्हें सुने बगैर कोर्ट कोई आदेश न दे। क्या होता है कैविएट? कैविएट का मतलब होता है कि अगर संबंधित मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तो कोर्ट कोई भी आदेश जारी करने से पहले कैविएट दाखिल करने वाले का भी पक्ष सुने। गुजरात हाई कोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 जुलाई को राहुल गांधी की मानहानि के मामले में निचली अदालत की दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी के पास बचा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता सजा सुनाए जाने के चौबीस घंटे के अंदर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। गुजरात हाई कोर्ट के सजा पर रोक लगाने से इनकार के बाद अब राहुल गांधी के पास संसद सदस्यता वापस पाने और 2024 का चुनाव लड़ने की योग्यता हासिल करने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वह जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

