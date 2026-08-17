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राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान को मजबूती दे रहीं एनटीए की खामियां, विपक्ष के निशाने पर सरकार

By Sanjay MishraEdited By: Deepak Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:02 PM (IST)

पेपर लीक और परीक्षाओं में एनटीए की लगातार नाकामी राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान को मजबूती दे रही है।

राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान को मजबूती दे रहीं एनटीए की खामियां।

राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान को मजबूती दे रहीं एनटीए की खामियां।

HighLights

  1. एनटीए की विफलताएं राहुल गांधी के अभियान को दे रहीं मजबूती।

  2. यूजीसी-नेट के तीन पेपर रद, छात्रों को फिर परीक्षा देनी होगी।

  3. राहुल गांधी ने शिक्षा प्रणाली को शोषणकारी मशीन बताया।

संजय मिश्र, नई दिल्ली। पेपर लीक से लेकर परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की लगातार नाकामी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ चलाए जा रहे उनके 'छात्रों की गूंज' अभियान को मजबूती दे रही है।

यूजीसी-नेट (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन-नेशनल इलिजिबिलटी टेस्ट) के तीन पेपरों को रद कर दोबारा परीक्षा कराने की ताजा घटना ने कांग्रेस नेता को एनटीए ही नहीं सरकार के खिलाफ भी हमले का मौका दे दिया है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था छात्रों का शोषण करने वाली मशीन बन गई है और शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही काफी नहीं है बल्कि एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

गलती एनटीए करती है, लेकिन सजा छात्रों को मिलती है- राहुल गांधी

यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) नेट (नेशनल इलिजिबिलटी टेस्ट) के तीन पेपरों की परीक्षा दो माह बाद फिर से कराने की एनटीए की घोषणा पर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जो एक परीक्षा तक नहीं करा सकती।

हजारों अभ्यर्थियों ने वर्षों तैयारी की, आवेदन शुल्क भरा और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की, लेकिन अब उन्हें सितंबर में फिर से यह सारी प्रक्रिया करनी होगी। गलती एनटीए करती है, लेकिन सजा छात्रों को मिलती है।

एनटीए अब भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रही- राहुल गांधी

उन्होंने पूछा कि एनटीए अब भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि क्या परीक्षा से पहले ये प्रश्नपत्र लीक हुए थे?

छात्रों की गूंज के अपने अभियान के तहत कोटा, देहरादून और प्रयागराज में इन बातों को उठाने का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में अब शिक्षा व्यवस्था नहीं बची है बल्कि यह वसूली की एक ऐसी मशीन बन गई है जो छात्रों का पैसा, उनका कीमती समय, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास ले लेती है और बदले में कुछ नहीं देती।

पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज का चौथा आयोजन है, जिसमें राहुल गांधी केवल छात्राओं से सीधे संवाद करेंगे।

जयराम रमेश ने भी एनटीए पर उठाए सवाल

कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि यूजीसी-नेट जून 2026 के लगभग दो महीने बाद एनटीए ने खुद माना कि अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधी गलतियां थीं।

कई सवाल दोहराए गए थे और ऐसे में हमारा सवाल है कि एनटीए को इतनी गंभीर गलतियों का पता लगाने में सचमुच लगभग दो महीने लगते हैं? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि परीक्षा दोबारा क्यों हो रही है बल्कि गंभीर गलतियों वाला प्रश्न पत्र आखिर तैयार और मंजूर कैसे किया गया।

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश को आज 'पेपर लीक नक्सल' से बचाने की जरूरत है।