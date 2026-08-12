'अमित शाह की चुप्पी ही उनका कबूलनामा', राहुल गांधी का गृह मंत्री पर हमला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर उठाए सवालों का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर दावा किया कि जब किसी आदमी में सच बोलने की हिम्मत नहीं होती तो उसकी चुप्पी बोलती है।

साथ ही यह दावा किया कि अमित शाह की चुप्पी ही उनका कबूलनामा है और इसलिए गृहमंत्री पिछले 20 दिनों से सदन से गायब रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के बहस के प्रस्ताव पर संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि छात्र और देश को गृहमंत्री का भाषण नहीं बल्कि इन सवालों के जवाब चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई का आदेश किसने दिया था। छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं और कील लगी लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया?

नेता विपक्ष ने दावा किया कि छात्रों पर बर्बर कार्रवाई का आदेश सीधे गृह मंत्रालय से आया था और इसलिए गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर राहुल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप नहीं हैं और खुलकर बोल रहे हैं और पहले भी साफ किया है कि वे छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित नहीं मानते।

'मीडिया... चुपचाप चूहे जैसा खड़ा हो जाता है' राहुल गांधी ने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह तो उनसे (राहुल से) चौबीसों घंटे केवल सवाल ही नहीं करते बल्कि लगातार टोकते-रोकते भी हैं मगर जब अमित शाह बोलते हैं, तो मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है। आखिर उनमें ऐसा क्या विशेष है कि मीडिया उन्हें टोकता तक नहीं और चुपचाप चूहे जैसा खड़ा हो जाता है।

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