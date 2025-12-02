पुतिन की यात्रा: कारोबारी घाटा पाटना चाहता है भारत , रूस की चाह एसयू-57 बेचना

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गुरुवार को होने वाली भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के विदेश, रक्षा और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारी लगातार रणनीतिक चर्चा में जुटे हैं। पांच दिसंबर को होने वाले 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य जोर तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे को घटाने पर होगा, जबकि रूस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-57 और एस-400 मिसाइल सिस्टम की नई खेप की बिक्री को प्राथमिकता देगा। वहीं भारत की अपेक्षा होगी कि रूस से सुखोई-57 की खरीद के साथ उसकी तकनीक हस्तांतरण पर भी बात हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत-रूस शिखर सम्मेलन पर जोर रूस ने छोटे परमाणु रिएक्टरों के लिए प्रौद्योगिकी देने का भी संकेत दिया है। बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के परमाणु क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की घोषणा की थी। रूस इस मौके का फायदा उठाना चाहता है।

रूस, भारत के साथ अपने तेल कारोबार को ऐसी 'अभेद्य संरचना' देने पर जोर दे रहा है जिस पर अमेरिका या यूरोपीय देशों का कोई प्रभाव न पड़े। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संकेत दिया कि दोनों देश ऐसी व्यवस्था पर बात कर रहे हैं जिससे भारत-रूस ऊर्जा व्यापार पर किसी तीसरे देश का दबाव बेअसर हो जाए।

पेस्कोव ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार तभी फलदायी है जब दोनों देशों को लाभ मिले और इसे विदेशी दबाव से सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर हम इस द्विपक्षीय व्यापार से कमाई कर रहे हैं, तो इसे जारी रखना होगा। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन उनका संकेत अमेरिका व यूरोपीय देशों की तरफ था जो भारत पर लगातार रूस के साथ कारोबार नहीं करने का दबाव बना रहे हैं।

व्यापार घाटा कम करने पर ध्यान भारत में छोटे परमाणु संयंत्र बाजार पर रूस की नजर दरअसल, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा रूस से भारत के तेल आयात पर बढ़ते दबाव तथा शुल्कों ने मास्को को नई सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है। इस बीच रूस की रणनीतिक पेशकश में सुखोई-57, एस-400 की नई खेप और भारत की नई 'छोटे परमाणु संयंत्र' परियोजना में तकनीकी सहायता प्रमुख बिंदु हैं।

रूस की एसयू-57 बेचने की चाह पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के एजेंडे में आर्थिक संबंधों के साथ रक्षा सहयोग संबंध भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रूसी पक्ष की तरफ से भारत को अत्याधुनिक सुखोई-57 लड़ाकू विमानों की बिक्री के साथ ही एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की नई खेप की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि, 'छोटे परमाणु संयंत्र बनाने की भारत की नई घोषणा में रूस पूरी तरह से मदद कर सकता है। रूस पहले से ही भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराता रहा है।'व्यापार घाटा पाटने पर भी होगा मंथन उधर भारत व्यापार घाटे को लेकर चिंतिंत है, जो 2025 में 68.7 अरब डालर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत का निर्यात मात्र 4.8 अरब डालर है।