ब्रिक्स देशों के लिए पुतिन का बड़ा दांव, नए बीमा तंत्र और अनाज बाजार का रखा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को ब्रिक्स देशों के बीच एक नए बीमा तंत्र और अनाज बाजार के लिए संयुक्त पहल का प्रस्ताव रखा।

इसके साथ ही उन्होंने गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन से एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बीच ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों में आर्थिक वृद्धि के लिए इन नई पहलों की पेशकश की।

उल्लेखनीय है कि जी-7 देशों, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने पश्चिमी कंपनियों पर रूसी कच्चे तेल का परिवहन करने वाले किसी भी जहाज का बीमा करने पर कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध लगा रखा है। बीमा क्षेत्र से जुड़े इन प्रतिबंधों ने रूसी कच्चे तेल के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के साथ आर्थिक विकास के लिए एक समर्पित मंच बनाने का भी प्रस्ताव रखा।

उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि हमारे पास पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकियों की आवाजाही के स्वतंत्र मार्ग हैं। वास्तव में हम बाहरी दबाव की परवाह किए बिना काम कर सकते हैं। उन्होंने अधिक विवरण दिए बिना कहा-भविष्य के लिए हमारे पास कुछ आशाजनक पहलें हैं, जैसे बीमा तंत्र तैयार करना और अनाज बाजार बनाना। ये रूस के प्रस्ताव हैं और हम अन्य सभी सदस्य देशों को इनका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

पुतिन ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के कामकाज की भी सराहना की और कहा कि यह 140 अरब अमेरिकी डालर मूल्य की परियोजनाओं का प्रबंधन कर रहा है। एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। पुतिन ने कहा, जैसे-जैसे वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही हैं, हमें समस्या के लक्षण और उनकी मूल वजह, दोनों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों को मिलकर बेहतर (वैश्विक) शासन ढांचा आगे बढ़ाना चाहिए और पारंपरिक व गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटना चाहिए।