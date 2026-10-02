'हर मुलाकात में उठाते हैं यूक्रेन युद्ध का मुद्दा', रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम की तारीफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कोशिश की तारीफ की है, जिसमें वे यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालने पर बार-बार जोर देते रहे हैं। पुतिन का कहना है कि मोदी के पास ऐसे समाधान के लिए अच्छे सुझाव हैं, जो दोनों पक्षों को मंजूर हो सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्तर पर अच्छे संबंधों के बावजूद मोदी इस मसले को छोड़ते नहीं हैं। पुतिन ने गुरुवार को वाल्दाई अंतरराष्ट्रीय मंच की सालाना बैठक में यह बात कही। अभी हाल ही में एससीओ शिखर बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि अब अंतहीन युद्ध से युद्ध के अंत की तरफ बढ़ने का समय है।पुतिन का उक्त बयान रूसी समाचार एजेंसी टास के अलावा दुनिया के कई प्रमुख मीडिया हाउस दिखा रहा है।

पुतिन ने कहा है कि युद्ध खत्म करने पर मोदी का रुख साफ है। वे उन विश्व नेताओं में हैं जो हर मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष को रोकने का सवाल उठाते हैं और इस पर गहरी दिलचस्पी लेते हैं। पुतिन के शब्दों में, “मोदी के पास परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के बहुत अच्छे विचार हैं।” उसी मंच पर पुतिन ने भारत की विविधता और एकता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अपने आकार और विविधता से हैरान करता है। पुतिन ने मोदी का हवाला देते हुए बताया कि करीब 150 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ हिंदी बोलते हैं, जबकि अधिकांश अपनी-अपनी भाषाएं बोलते हैं, फिर भी सब साथ रहते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा अनोखा है, जो विविधता और एकता के साथ चलने की मिसाल बन सकता है और जिससे सीखा जा सकता है।मोदी और पुतिन के बीच पिछले 13 वर्षों में 21 द्विपक्षीय बैठकें हो चुकी है। पिछले दो महीनों में मोदी और पुतिन के बीच दो बार शिखर वार्ता हो चुकी है। इन दोनों बैठकों में यूक्रेन-रूस युद्ध की स्थिति पर विमर्श हुआ है।

नई दिल्ली में पिछले महीने हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच तकरीबन एक घंटे लंबी बातचीत हुई थी। तब क्रेमलिन की तरफ से बताया गया था कि बैठक में पुतिन ने मोदी को फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की स्थिति और चल रही शांति कोशिशों की जानकारी दी थी।

इस साल भारत और रूस सालाना सम्मेलन का भी आयोजन होना है। सनद रहे कि वर्ष 2022 में यूक्रेन-रूस युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद मोदी ने पुतिन से एक मुलाकात में कहा था कि, यह युद्ध का काल नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की तारीख में सिर्फ मोदी ही एक वैश्विक नेता हैं जो राष्ट्रपति पुतिन को मुंह पर यूक्रेन युद्ध रोकने की सीख देते रहे हैं।