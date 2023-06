शिकायतों का नहीं हुआ समाधान तो सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से करें संपर्क: कर्नाटक DGP ने जारी किया सर्कुलर

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में प्रदेशवासियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अहम पहल की है। बता दें कि कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश में कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन नंबरों वाला एक बोर्ड लगाना चाहिए।

बकौल एजेंसी, पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक सर्कुलर जारी किया। जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन नंबरों का उल्लेख करते हुए एक बोर्ड लगाना होगा ताकि अगर उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जनता उनसे संपर्क साध सके।

DGP Karnataka Alok Mohan issues a circular stating that all Police Stations of the state shall put up a board mentioning the phone numbers of higher Police officials so that the public can approach them if their complaints are unattended. pic.twitter.com/UywROOrFOr