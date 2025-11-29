'बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैंड रोवर...',पुणे में SBI कार लोन में करोड़ों की धोखाधड़ी का भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वाहन लोन से जुड़ी बड़ी धोखाधड़ी (SBI Car Loan Fraud) का खुलासा किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे में 12 आवासों और दफ्तरों पर छापेमारी करते हुए कई लक्जरी कारें जब्त की हैं। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से कार लोन लिया और फिर बैंक को धोखा दे दिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के तहत छापेमारी की। इस दौरान SBI के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी के घर पर भी रेड पड़ी है।

लक्जरी कारें जब्त ईडी ने छापेमारी के दौरान बैंक से लोन लेने वाली अचल संपत्तियों की भी तलाश की। इस दौरान कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। साथ ही उनके आवास और दफ्तरों से करोड़ों की महंगी गाड़ियां भी मिली हैं। इनमें ऑडी, मर्सिडीज और लैंड रोवर जैसी लक्जरी कारें शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला? दरअसल यह मामला 2017-2019 के बीच का है। पुणे में यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित SBI शाखा के प्रबंधक अजय कुलकर्णी थे। उनपर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। अजय पर आरोप है कि उन्होंने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया के साथ मिलकर धोखाधड़ी का पूरा खेल रचा था। उन्होंने महंगी कारों पर लोन देकर बैंक में फर्जी दस्तावेज जमा करवाए और बैंक को चकमा दिया था।