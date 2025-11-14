Language
    'पकड़ सको तो पकड़ लो', पुणे पुलिस को युवक ने दिया चैलेंज; फिर जो हुआ...

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:25 PM (IST)

    पुणे में एक युवक ने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस को पकड़ने की चुनौती दी। पुणे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और उससे माफी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड करवाया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि सड़कें खेलने की जगह नहीं हैं।

    Hero Image

    राहिल की गाड़ी का नंबर प्लेट वायरल हुआ था (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के एक व्यक्ति की चालाकी पुलिस के सामने नहीं चल सकी। पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर उसे ढूंढ निकाला और फिर उसी से वीडियो रिकॉर्ड करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामला तब सामने आया, जब 21 साल के राहिल की गाड़ी का नंबर प्लेट वायरल हुआ था।

    इस नंबर प्लेट की तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया साइट रेडिट पर पोस्ट की और लिखा कि कोथरूड के एक पेट्रोल पंप पर इसे देखा। इतने सारे ट्रैफ़िक पुलिस और सीसीटीवी कैमरों के बीच ऐसी नंबर प्लेट कैसे चल सकती है? इस तस्वीर में राहिल हरे रंग की कावासाकी निंजा बाइक पर बैठा दिखता है।

    पुलिस ने एक घंटे में पकड़ा

    इस रेडिट पोस्ट को राहिल के ही एक दोस्त नीतीश ने एक्स पर शेयर किया और पुणे पुलिस को टैग करते हुए लिखा- पकड़ सको तो पकड़ लो। इस पर पुणे पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया, 'हम कर सकते हैं और हम करेंगे। बस समय की बात है। अपडेट के लिए इस जगह पर नजर रखें।'

    इस पोस्ट के एक घंटे के ही भीतर पुलिस ने राहिल को पकड़ लिया। पुलिस ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें राहिल को कहते सुना जा सकता है, 'मेरे दोस्त ने यह तस्वीर शेयर कर दी थी और पुलिस ने मुझे एक घंटे के भीतर ही पकड़ लिया। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसा न करें।'

    पुणे पुलिस ने इस पोस्ट को कैप्शन के साथ एक्स पर शेयर किया। पुलिस ने लिखा, 'सड़कें खेलने की जगह नहीं हैं। हम हमेशा अपने वादे निभाते हैं। यह आदमी इतना भी चालाक नहीं था। खतरनाक खेल खेला और खतरनाक इनाम जीता।'