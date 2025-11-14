'पकड़ सको तो पकड़ लो', पुणे पुलिस को युवक ने दिया चैलेंज; फिर जो हुआ...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के एक व्यक्ति की चालाकी पुलिस के सामने नहीं चल सकी। पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर उसे ढूंढ निकाला और फिर उसी से वीडियो रिकॉर्ड करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामला तब सामने आया, जब 21 साल के राहिल की गाड़ी का नंबर प्लेट वायरल हुआ था।

इस नंबर प्लेट की तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया साइट रेडिट पर पोस्ट की और लिखा कि कोथरूड के एक पेट्रोल पंप पर इसे देखा। इतने सारे ट्रैफ़िक पुलिस और सीसीटीवी कैमरों के बीच ऐसी नंबर प्लेट कैसे चल सकती है? इस तस्वीर में राहिल हरे रंग की कावासाकी निंजा बाइक पर बैठा दिखता है।