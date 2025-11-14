Language
    पुणे में एक और जमीन घोटाला, 15 एकड़ की सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से बेचा; कई अधिकारी सस्पेंड

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    Pune Land Scam: पुणे में पशुपालन विभाग की 15 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध तरीके से 33 करोड़ रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। इस धांधली के बाद इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन (IGR) समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने जमीन बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।  

    पुणे में 15 एकड़ की सरकारी संपत्ति पर घोटाला। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में 15 एकड़ की सरकारी जमीन पर धांधली की खबर सामने आई है। यह जमीन पशुपालन विभाग की है, जिसे अवैध तरीके से बेचने का आरोप है। इस मामले की हाई लेवल जांच का आदेश दिया गया है। वहीं, इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन (IGR) को सस्पेंड कर दिया गया है।

    यह 15 एकड़ जमीन पिंपरी चिंचवाड़ में तथावड़े में स्थित है, जिसे 33 करोड़ रुपये में बेचा गया है। हालांकि, इसे बेचना गैरकानूनी है। इसे राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता है।

    क्या है पूरा मामला?

    अधिकारियों के अनुसार, "IGR विद्या शंकर बड़े (सांगले), वरिष्ठ बाबू और सब रजिस्ट्रार इनचार्ज समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एवं स्टैंप्स और जिला रजिस्ट्रार को मामले की जांच का आदेश दिया गया है।"

    अधिकारियों का कहना है-

    9 जनवरी 2025 को पशुपालन विभाग को बताए बिना अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री शुरू हो गई थी। यह एक गंभीर अपराध है। ऐसे में अगर सम्मलित अधिकारियों को सस्पेंड न किया जाता, तो जांच बाधित हो सकती थी।

    मामले की छानबीन के लिए विभागीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। पशुपालन विभाग के फार्म मैनेजर डॉक्टर अनमोल अहीर ने बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने जमीन बेचने वाले और खरीदने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    पहले भी सामने आया घोटाला

    यह मामला मुंधवा और बोपोडी जमीन घोटाले के बाद सामने आया है। मुंधवा पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भी आरोप लगे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

