पुणे में एक और जमीन घोटाला, 15 एकड़ की सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से बेचा; कई अधिकारी सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में 15 एकड़ की सरकारी जमीन पर धांधली की खबर सामने आई है। यह जमीन पशुपालन विभाग की है, जिसे अवैध तरीके से बेचने का आरोप है। इस मामले की हाई लेवल जांच का आदेश दिया गया है। वहीं, इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन (IGR) को सस्पेंड कर दिया गया है।

यह 15 एकड़ जमीन पिंपरी चिंचवाड़ में तथावड़े में स्थित है, जिसे 33 करोड़ रुपये में बेचा गया है। हालांकि, इसे बेचना गैरकानूनी है। इसे राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता है। क्या है पूरा मामला? अधिकारियों के अनुसार, "IGR विद्या शंकर बड़े (सांगले), वरिष्ठ बाबू और सब रजिस्ट्रार इनचार्ज समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एवं स्टैंप्स और जिला रजिस्ट्रार को मामले की जांच का आदेश दिया गया है।"