पुणे में दिल दहला देने वाली वारदात, सावन में मटन खाने की जिद पर पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे में एक व्यक्ति ने सावन के महीने में मटन खाने की जिद पर अपने बेटे को बुरी तरह पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मृतक की पहचान पुणे निवासी 30 वर्षीय महेश गायकवाड़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित का परिवार सावन के महीने में मांसाहारी भोजन नहीं करता था। कई भारतीय परिवार इस महीने में मांस, अंडे और मछली का सेवन नहीं करते, क्योंकि कई राज्यों में सावन को पवित्र माना जाता है।

मामला तब बिगड़ा जब महेश ने परिवार से घर पर मटन खाने की मांग की। इस मांग को लेकर पिता-पुत्र के बीच तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ते-बढ़ते शारीरिक झगड़े में बदल गया। गुस्से में आकर पिता ने बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

इसके बाद महेश की मां ने पति की मदद की और हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। हालांकि, वर्जे मालवड़ी पुलिस को शक हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की और जल्द ही अपराध का खुलासा कर लिया।