पुणे में तेज रफ्तार का कहर, मेट्रो पिलर से टकराई कार; दो भाइयों की दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 5 बजे बंड गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जब तेज रफ्तार काली कार मेट्रो स्टेशन के पिलर से जा टकराई।

सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कार तेज रफ्तार में अचाक अनियंत्रित होकर घूमती हुई पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके से मिले दृश्यों में एक शव कार की टूटी पिछली खिड़की से बाहर लटका हुआ नजर आया।

कार से मिली शराब की बोतलें मृतकों की पहचान यश भंडारी और ऋतिक भंडारी के रूप में हुई है। तीसरा युवक कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल है और उसे ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।