    पुणे में तेज रफ्तार का कहर, मेट्रो पिलर से टकराई कार; दो भाइयों की दर्दनाक मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    पुणे में सुबह करीब 5 बजे बंड गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार पिलर से टकरा गई। इस हादसे में दो चचेरे भाइयों, यश भंडारी और ऋतिक भंडारी की मौत हो गई, जबकि कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को कार में शराब की बोतलें मिली हैं, और आशंका है कि चालक नशे में था।

    पुणे मेट्रो पिलर से टक्कर दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 5 बजे बंड गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जब तेज रफ्तार काली कार मेट्रो स्टेशन के पिलर से जा टकराई।

    सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कार तेज रफ्तार में अचाक अनियंत्रित होकर घूमती हुई पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके से मिले दृश्यों में एक शव कार की टूटी पिछली खिड़की से बाहर लटका हुआ नजर आया।

    कार से मिली शराब की बोतलें

    मृतकों की पहचान यश भंडारी और ऋतिक भंडारी के रूप में हुई है। तीसरा युवक कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल है और उसे ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

    प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि कार में शराब की बोतलें मिली हैं और संभव है कि चालक नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया जिसके कारण यह हादसा हुआ।

