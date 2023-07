Puducherry: बस स्टॉप पर इंतजार कर रही 6 महिलाओं को रौंदते हुए तेज रफ्तार में निकली कार, तीन की मौके पर ही मौत

पुडुचेरी में 3 महिला मछली विक्रेताओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छह महिला विक्रेता बस में चढ़ने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थीं तभी चेन्नई से पुडुचेरी जा रही एक तेज रफ्तार कार महिलाओं को रौंदते हुए निकल गई। छह महिलाओं में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार चार अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं है।

बस स्टॉप पर इंतजार कर रही 6 महिलाओं को रौंदते हुए तेज रफ्तार में निकली कार, तीन की मौत

पुदुचेरी, एजेंसी। पुदुचेरी के कोट्टाकपुरम के पास किलपुथुपट्टू में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार ने तीन महिलाओं को कुचल दिया। तीनों महिलाएं मछली विक्रेता थी। मृतकों की पहचान लक्ष्मी (48), गोविंदम्मल (47) और गेंगाम्मल (45) के रूप में हुई है। तीनों मृतक महिलाएं पुडुकुप्पम के निवासी थी। कार में सवार लोगों को भी आई मामूली चोटें पुलिस के मुताबिक, छह महिला विक्रेता बस में चढ़ने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थीं, तभी चेन्नई से पुडुचेरी जा रही एक तेज रफ्तार कार महिलाओं को रौंदते हुए निकल गई। छह महिलाओं में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य हेमला, प्रेमा और नयागम को पांडिचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) में भर्ती कराया गया। बता दें, कार में सवार चार अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं है। आरोपी को हिरासत में लिया इस मामले में पुलिस ने चेन्नई के नुंगमबक्कम में कक्कन कॉलोनी के जी. विग्नेशरण (22) को गिरफ्तार किया है। आरोपी को लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना का कारण बनने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है।

