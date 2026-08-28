'राज्य बनाने के लिए इस्तीफा देने को तैयार', पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने क्यों कही ये बात?

डिजिटल डेस्क, पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने लंबे समय से लंबित राज्य की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने केंद्र को याद दिलाया है कि केंद्र शासित प्रदेश 'बिना शक्तियों के नहीं रह सकता।

रंगासामी ने शुक्रवार को यह टिप्पणी विधानसभा में की, जब विपक्ष के नेता एएमएच नजीम ने पुडुचेरी को राज्य देने में केंद्र की देरी के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया। उस समय बहस में भाग ले रहे सत्तारूढ़ एआईएनआरसी के विधायक एजान कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए। नजीम (द्रमुक) ने कहा, 'हम सभी को राज्य बनाने की मांग को दबाए जाने पर अपना विरोध दिखाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा, "मैं राज्य की मांग मजबूत करने के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हम सभी दिल्ली जाएंगे ताकि केंद्र के सामने राज्य की हमारी अपील रख सकें।'