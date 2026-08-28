Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'राज्य बनाने के लिए इस्तीफा देने को तैयार', पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने क्यों कही ये बात?

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:27 PM (IST)

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर इस्तीफा देने को भी तैयार हैं।

मुख्यमंत्री रंगासामी राज्य के दर्जे के लिए इस्तीफा देने को तैयार

मुख्यमंत्री रंगासामी राज्य के दर्जे के लिए इस्तीफा देने को तैयार

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने लंबे समय से लंबित राज्य की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने केंद्र को याद दिलाया है कि केंद्र शासित प्रदेश 'बिना शक्तियों के नहीं रह सकता।

रंगासामी ने शुक्रवार को यह टिप्पणी विधानसभा में की, जब विपक्ष के नेता एएमएच नजीम ने पुडुचेरी को राज्य देने में केंद्र की देरी के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया।

उस समय बहस में भाग ले रहे सत्तारूढ़ एआईएनआरसी के विधायक एजान कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए।

नजीम (द्रमुक) ने कहा, 'हम सभी को राज्य बनाने की मांग को दबाए जाने पर अपना विरोध दिखाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा, "मैं राज्य की मांग मजबूत करने के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हम सभी दिल्ली जाएंगे ताकि केंद्र के सामने राज्य की हमारी अपील रख सकें।'

उन्होंने कहा, 'मैंने कई बार राज्य बनाने की अपील की है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके हाल के पुडुचेरी दौरे के दौरान।' रंगासामी सत्तारूढ़ एआइएनआरसी-भाजपा-अन्नाद्रमुक-एलजेके गठबंधन के प्रमुख हैं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)