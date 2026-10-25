'सरकारों को बेहतर ढंग से काम करने के लिए विरोध-प्रदर्शन सबसे सशक्त माध्यम', वांगचुक का बड़ा बयान

पीटीआई, मुंबई। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने शनिवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शन सरकारों के लिए बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करने वाला एक बेहतरीन तंत्र हैं।

उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की उथल-पुथल का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि यदि नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से असंतोष व्यक्त करने की अनुमति न दी जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वांगचुक ने कहा कि ब्रिटेन, नार्वे और स्वीडन जैसे देशों में संसद के ठीक सामने विरोध-प्रदर्शन की अनुमति है। इसके विपरीत, भारत में प्रदर्शन स्थल संसद से बहुत दूर रखे जाते हैं, यहां तक कि जंतर-मंतर भी काफी दूर है।

उन्होंने प्रदर्शनों को सरकार के लिए एक "प्रेशर वाल्व" बताया। उनकी यह टिप्पणी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग के तहत जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान और उसके बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई के बीच आई है। विपक्ष ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर रोक लगाने को लेकर सरकार की आलोचना की है।