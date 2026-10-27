अरुणाचल में मेंगा बांध परियोजना के विरोध से जनजीवन प्रभावित, एक जवान घायल

डिजिटल डेस्क, इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सोमवार को प्रस्तावित मेंगा बांध परियोजना के विरोध में कई संगठनों द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान वाहनों को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल-ड्राइवर हिबू लाशा और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। दोनों का इलाज चल रहा है। सुबह पांच बजे शुरू हुए बंद का आह्वान आल टैगिन स्टूडेंट्स यूनियन ने अन्य संगठनों और जमीन प्रभावित लोगों के विभिन्न समूहों के साथ मिलकर किया था।