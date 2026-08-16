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राष्ट्रपति का 'एट होम' रिसेप्शन: पीएम मोदी सहित देश की जानी-मानी हस्तियां हुईं शामिल, वंदे मातरम से हुई शुरुआत

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:00 AM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पारंपरिक एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोबिंद, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक, अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं।

राष्ट्रपति के स्वतंत्रता दिवस 'एट होम' रिसेप्शन में पीएम मोदी सहित शामिल हुईं जानी-मानी हस्तियां

राष्ट्रपति के स्वतंत्रता दिवस 'एट होम' रिसेप्शन में पीएम मोदी सहित शामिल हुईं जानी-मानी हस्तियां

HighLights

  1. इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् और राष्ट्रगान के साथ हुई

  2. पैरा-क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन भी मेहमानों में शामिल थे

एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पारंपरिक एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोबिंद, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक, अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् और राष्ट्रगान के साथ हुई।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोबिंद और उनकी पत्नी सविता कोबिंद, पूर्व उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी रिसेप्शन में शामिल हुए।

पैरा-क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन भी मेहमानों में शामिल थे। इस कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां एक साथ आती हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला सालाना रिसेप्शन राष्ट्रपति की ओर से आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम होता है। इसमें आमतौर पर वे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने जनसेवा, रक्षा, खेल, सिनेमा, कला और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।