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'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...', जन्म से दृष्टिबाधित सुनील लोधी की आंखों का होगा इलाज, फिल्म निर्माता निधि ने लिया संकल्प

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sun, 27 Sep 2026 05:39 AM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2026 06:58 AM (IST)

बहुचर्चित हिंदी फिल्म हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर सुनील लोधी के इलाज के लिए आगे आई हैं। पिछली मुलाकात ...और पढ़ें

जन्म से दृष्टिबाधित सुनील लोधी की आंखों का होगा इलाज (फोटो- सोशल मीडिया)

जन्म से दृष्टिबाधित सुनील लोधी की आंखों का होगा इलाज (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने इसे हिंसा का कायरतापूर्ण कृत्य बताया, 

  2. बीरेन ने कहा कब तक लाशें गिनते रहेंगे, बिगड़ती कानून-व्यवस्था नियंत्रण में लाएं :  

जेएनएन, सागर। बहुचर्चित फिल्म- हनुमान अंश में मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान... गीत से चर्चा में आए दृष्टिबाधित बुंदेली लोक गायक सुनील लोधी के ठेठ ग्रामीण सुरों ने देश भर में नई पहचान स्थापित कर दी है। अब उनकी इसी पहचान ने आंखों में रोशनी की उम्मीद भी बढ़ा दी है।

बहुचर्चित हिंदी फिल्म हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर उनके इलाज के लिए आगे आई हैं। पिछली मुलाकात में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सुनील को इलाज में पूरी मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दे चुके हैं।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी सुनील की ओर से बताया गया कि फिल्म निर्माता अनुप्रिया नागर ने उनके लिए मुंबई के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ का अपाइंटमेंट लिया है। मुंबई पहुंचने के बाद विशेषज्ञ डाक्टर उनकी आंखों की जांच करेंगे।

जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह पता चल सकेगा कि उनकी दृष्टि में सुधार की कितनी संभावना है और उनके लिए कौन-से उपचार विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

बचपन से ही दृष्टिबाधित सुनील ने अपनी कमजोरी को अपनी गायकी के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने बुंदेली लोक गायकी को अपनी पहचान बनाया।

नीम करौरी बाबा पर बनी हनुमान अंश फिल्म में उनकी आवाज में गाया गया भजन बेहद लोकप्रिय हो रहा है। गायन की ठेठ बुंदेली शैली ने उनको खास पहचान दिलाई।