मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईद पर लगाए गए फलस्तीन समर्थक पोस्टर, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध

जेएनएन, जबलपुर। ईद मिलादुन्नबी पर उत्तर प्रदेश के अमेठी में जुलूस के दौरान फलस्तीन का झंडा लहराने को लेकर हुए विवाद के बीच जबलपुर में भी फलस्तीन समर्थक पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है।

मिलौनीगंज और नालबंद मोहल्ला रोड के बीच कुछ विद्युत खंभों पर ये पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर हटवाए।

इन पोस्टरों में फलिस्तीन के समर्थन में संदेश लिखकर लोगों से फलस्तीन के साथ खड़े होने की अपील की गई थी। इसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों द्वारा दी गई थी।

पुलिस अब पोस्टरों में दिखाई दे रहे चेहरों व अन्य जानकारियों के आधार पर इन्हें लगाने वालों की पहचान कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि पोस्टर लगाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।