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    प्रियंका गांधी की 'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, माफी मांगने की याचिका पर 14 हजार से ज्यादा हस्ताक्षर

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:55 PM (IST)

    प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि पर की गई 'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी के खिलाफ चेंज.ओआरजी पर एक याचिका को 14,000 से अधि ...और पढ़ें

    प्रियंका गांधी की 'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर बढ़ा विवाद (फोटो-पीटीआई)

    प्रियंका गांधी की 'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर बढ़ा विवाद (फोटो-पीटीआई)

    HighLights

    1. प्रियंका गांधी की टिप्पणी के खिलाफ याचिका को 14 हजार हस्ताक्षर।

    2. आईआईटी मद्रास निदेशक वी. कामकोटि पर की थी टिप्पणी।

    3. याचिका में टिप्पणी वापस लेने और माफी की मांग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा आइआइटी मद्रास के निदेशक वी.कामकोटि के संदर्भ में की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एक याचिका में चेंज.ओआरजी पर 14,000 से अधिक सत्यापित हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं।

    प्रेस नोट के अनुसार, एक अगस्त को शुरू की गई यह याचिका तेजी से शैक्षणिक और वैज्ञानिक समुदायों के बीच चिंता का महत्वपूर्ण प्रदर्शन बन गई है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, संस्थानों और राज्यों से लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

    'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर बढ़ा विवाद

    38 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों ने इस याचिका का समर्थन किया है। यह याचिका लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित की गई है और इसमें कामकोटि के संदर्भ में "गोमूत्र विशेषज्ञ" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।

    याचिका में तर्क किया गया कि इस प्रकार की व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी न तो वैध राजनीतिक आलोचना है और न ही तर्कसंगत बहस और यह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षक की गरिमा को कमजोर करती है।

    याचिका में दो स्पष्ट मांगें हैं कि अध्यक्ष इस टिप्पणी के खिलाफ शैक्षणिक और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्यक्त की गई व्यापक चिंता को संज्ञान में लें और संबंधित सांसद इस शब्द का उपयोग वापस लें और इसके व्यक्तिगत और अपमानजनक स्वभाव के लिए खेद व्यक्त करें, इस प्रकार सम्मानजनक संसदीय संवाद के महत्व को पुनः पुष्टि करें।

    यह भारत के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा की रक्षा के लिए एक अपील है।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

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