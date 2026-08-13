प्रियंका गांधी की 'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, माफी मांगने की याचिका पर 14 हजार से ज्यादा हस्ताक्षर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा आइआइटी मद्रास के निदेशक वी.कामकोटि के संदर्भ में की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एक याचिका में चेंज.ओआरजी पर 14,000 से अधिक सत्यापित हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं।

प्रेस नोट के अनुसार, एक अगस्त को शुरू की गई यह याचिका तेजी से शैक्षणिक और वैज्ञानिक समुदायों के बीच चिंता का महत्वपूर्ण प्रदर्शन बन गई है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, संस्थानों और राज्यों से लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर बढ़ा विवाद 38 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों ने इस याचिका का समर्थन किया है। यह याचिका लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित की गई है और इसमें कामकोटि के संदर्भ में "गोमूत्र विशेषज्ञ" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।