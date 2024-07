इकोनॉमिक सर्वे का एक्स-रे देख चुका देश, प्रियंका चतुर्वेदी ने मंहगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

एएनआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट के आने से पहले शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा उठाया है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-2024 को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है, 'आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने स्पष्ट है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया, हर चीज का दाम दोगुना हो गया है, केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है।

