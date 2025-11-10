Language
    टेकऑफ से ठीक पहले प्राइवेट जेट के इंजन ने निकलने लगा धुआं, कोलकाता एयरपोर्ट पर मच गई अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:29 PM (IST)

    कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से पहले एक निजी जेट के इंजन से धुआं निकलने पर अफरा-तफरी मच गई। पायलट ने तुरंत एटीसी को सूचित किया और विमान को टैक्सी बे में वापस लाया गया। जांच के बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले, स्पाइसजेट के विमान को भी इंजन में खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी।

    विमान को गहन निरीक्षण के लिए टैक्सी बे में वापस ले जाया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से ठीक पहले एक निजी जेट विमान के इंजन से धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद विमान को गहन निरीक्षण के लिए टैक्सी बे (विमानों को रखने का स्थान) में वापस ले जाया गया।

    अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पायलट ने तुरंत वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) को सूचित किया जिसने उसे रुकने और ‘टैक्सी बे’ में वापस आने का निर्देश दिया।

    तुरंत स्थिति को काबू किया गया

    अधिकारियों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र (एनएससी) बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई अड्डा अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार छह यात्रियों को लेकर निजी जेट उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था तभी एक अन्य विमान के पायलट ने उसके इंजन से धुआं निकलता देखा।

    कोलकाता हवाई अड्डे के निदेशक सी पट्टोवी ने कहा कि विमान की गहन जांच की गई, लेकिन कोई तकनीकी समस्या या आग के संकेत नहीं मिले। पट्टोवी ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद निजी जेट को प्रस्थान की अनुमति दे दी गई। विमान ने पूर्वाह्न 11 बजे के बाद बाद उड़ान भरी।

    अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात को मुंबई से कोलकाता जाने वाले स्पाइसजेट के एक विमान को बीच हवा में इंजन में खराबी के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा था।