PM Modi कर रहे महत्वपूर्ण बैठक, शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद; आज ही मिस्र से लौटे हैं प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारण और हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बैठक किस मुद्दे पर हो रही है, अभी इसे लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आई हैं।

प्रधानमंत्री आज तड़के ही अमेरिका और मिस्र के दौरे से वापस लौटे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi chairs an important meeting, in Delhi



PM arrived in Delhi last night after concluding his US and Egypt state visits. pic.twitter.com/Gb4i6XicnR