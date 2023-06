PM Modi: 'विकास लक्ष्यों को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी', जी-20 की बैठक में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक वाराणसी में आयोजित हो रही है, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि काशी में भारत की विविध विरासत का सार है और यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जी-20 विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया है, जिससे उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि विकास, वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रमुख मुद्दा है।

#WATCH | I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. Development is a core issue for the global south...I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one… pic.twitter.com/8qQdSAVdmP