प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस यात्रा को बताया यादगार, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को मेजबानी के लिए दिया धन्यवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी दो दिवसीय यात्रा को "यादगार" बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, "भारत और फ्रांस... एक ऐसा बंधन है जो समय से परे है, हमारे साझा मूल्यों में प्रतिध्वनित होता है और हमारे सामूहिक सपनों को प्रज्वलित करता है। मैं फ्रांस की अपनी हालिया यात्रा को हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद मेरे मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों।"

India and France…a bond that transcends time, echoing in our shared values and kindling our collective dreams.

I will always cherish my recent visit to France. Thank you my friend, President @EmmanuelMacron. https://t.co/R6rcvhMKoj