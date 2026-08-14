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    राष्ट्रपति ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और पुरस्कार दिए

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:57 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 2024 और 2025 के लिए प्रमुख कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान ...और पढ़ें

    राष्ट्रपति ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और पुरस्कार दिए

    राष्ट्रपति ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और पुरस्कार दिए

    HighLights

    1. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की संस्कृति जड़ों से जुड़ी हुई है


    2. राष्ट्रपति मुर्मु ने दिए वर्ष 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

    एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 2024 और 2025 के लिए प्रमुख कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सम्मानित किए गए कलाकार भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते है ।

    एक ऐसा मानचित्र जो इस भूमि की कहानियों और गीतों से बुना गया है। यह मानचित्र इस विविध भूमि के नृत्यों और त्योहारों को समेटे हुए है। जो इसकी भाषाओं और बोलियों की यादों को संजोए हुए है, जो सदियों से आकार लेती आई हैं।

    राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में संगीत परंपराओं, नृत्य शैलियों और अनगिनत लोक नाटकों का एक विशाल भंडार है।

    उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा भारत की विविध कला रूपों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु हमारे कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में कार्य करता है। आज के तेजी से बदलते समय में, हमारी कई लोक कला रूपों के विलुप्त होने का खतरा है।

    उन्होंने यह जानकर खुशी व्यक्त की कि संगीत नाटक अकादमी इस उद्देश्य के साथ कला-दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उन्होंने वरिष्ठ कलाकारों से अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की अपील भी की।

    इस समारोह में प्रसिद्ध गजल गायक और संगीतकार उस्ताद युगांतर सिंदूर, वरिष्ठ कथक नर्तक पंडित राममोहन महाराज (कलका-बिंदादिन घराना) और अनुभवी फोटोग्राफर राकेश सिन्हा जैसे विशिष्ट कलाकारों को सम्मानित किया गया।

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