राष्ट्रपति ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और पुरस्कार दिए

एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 2024 और 2025 के लिए प्रमुख कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सम्मानित किए गए कलाकार भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते है ।

एक ऐसा मानचित्र जो इस भूमि की कहानियों और गीतों से बुना गया है। यह मानचित्र इस विविध भूमि के नृत्यों और त्योहारों को समेटे हुए है। जो इसकी भाषाओं और बोलियों की यादों को संजोए हुए है, जो सदियों से आकार लेती आई हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में संगीत परंपराओं, नृत्य शैलियों और अनगिनत लोक नाटकों का एक विशाल भंडार है। उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा भारत की विविध कला रूपों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु हमारे कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में कार्य करता है। आज के तेजी से बदलते समय में, हमारी कई लोक कला रूपों के विलुप्त होने का खतरा है।