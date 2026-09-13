ब्रिक्स सम्मेलन के बीच राष्ट्रपति मुर्मु की ईरानी समकक्ष से मुलाकात, स्थायी शांति के लिए दोहराई भारत की प्रतिबद्धता

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्म की यह टिप्पणी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आई है।

पेजेश्कियान ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत आए हैं। भारत की अपनी पहली यात्रा पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ईरान से मिले समर्थन के लिए आभार जताया।

राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने ईरान और भारत के बीच पुरानी दोस्ती के मजबूत बंधन पर चर्चा की, जिसमें उनके मजबूत सांस्कृतिक और जन-संपर्क शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और बातचीत व कूटनीति के जरिये विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया का संघर्ष इस वर्ष फरवरी के अंत में शुरू हुआ था।