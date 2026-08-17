केरल का नाम बदलकर हुआ केरलम, राष्ट्रपति मुर्मु ने विधेयक को दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है, और अब यह बिल कानून बन गया है। लोकसभा ने 'केरल (नाम परिवर्तन) बिल, 2026' पास किया और अगले दिन राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी।

राज्यसभा में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केरल विधानसभा ने 2024 में प्रस्ताव पास किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए कानून लाने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने कहा, "इस बिल में प्रविधान है कि केरल राज्य को केरलम राज्य के नाम से जाना जाएगा, और इसलिए केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है।

केरल सरकार ने नाम बदलने के संबंध में विधानसभा द्वारा पास प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र को भेजा था। राष्ट्रपति मुर्मु ने बिल को राज्य विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा, जिसके बाद विधानसभा ने बिल से सहमत होते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था।