तमिलनाडु से ओडिशा तक 6 राज्यों में बदले राज्यपाल, राष्ट्रपति ने दिए नियुक्ति के आदेश; जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

President Droupadi Murmu made the following appointments of Governors: 1) Om Prakash Mathur, Governor of Sikkim, appointed as Governor of Keralam. 2) Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Keralam appointed as Governor of Tamil Nadu. 3) Braj Mohan Ram appointed as Governor of Odisha. 4) Dr. Sudha Yadav appointed as Governor of Karnataka. 5) Dr. Dhal Singh Bisen appointed as Governor of Uttarakhand 6) Dushyant Gautam appointed as Governor of Sikkim

ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक, डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड और दुष्यंत गौतम को सिक्किम नया का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें से सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

दुष्यंत गौतम बने सिक्किम के नए राज्यपाल दुष्यंत गौतम भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के संगठनात्मक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति के बाद भाजपा सिक्किम ने उनका स्वागत करते हुए नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा सिक्किम के अध्यक्ष डीआर थापा सोमवार शाम नवनियुक्त राज्यपाल से मुलाकात करने लोकभवन पहुंचे। भाजपा सिक्किम ने उम्मीद जताई कि दुष्यंत गौतम के मार्गदर्शन में राज्य में शांति, प्रगति और विकास को और गति मिलेगी। पार्टी ने कहा कि राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल सिक्किम के विकास और जनता की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

ओम प्रकाश माथुर केरल के राज्यपाल नियुक्त इस बीच, भाजपा सिक्किम ने ओम प्रकाश माथुर के कार्यकाल के दौरान उनके मार्गदर्शन और सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। पार्टी ने उनके नेतृत्व तथा राज्य की जनता के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि सिक्किम में उनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाएगा।