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'सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों की चिंताएं सुनने के लिए करें', राष्ट्रपति मुर्मु का IIS अधिकारियों को संदेश

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:53 PM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस (IIS) अधिकारियों से कहा कि वे इंटरनेट मीडिया का उपयोग केवल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की चिंताओं को सुनने के लिए भी करें।

राष्ट्रपति मुर्मु ने IIS अधिकारियों को दिए निर्देश (फाइल फोटो)

राष्ट्रपति मुर्मु ने IIS अधिकारियों को दिए निर्देश (फाइल फोटो)

HighLights

  1. इंटरनेट मीडिया का उपयोग जन-चिंताएं सुनने के लिए करें।

  2. गलत सूचनाओं के बीच सही जानकारी नागरिकों तक पहुंचाएं।

  3. सरकार की नीतियों की जानकारी स्पष्ट और समय पर दें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस (आइआइएस) अधिकारियों के एक समूह से कहा कि वे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने और लोगों से जुड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की चिंताओं को सुनने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया ने नागरिकों के जानकारी पाने, उसे साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है।

राष्ट्रपति मुर्मु का IIS अधिकारियों को संदेश

राष्ट्रपति ने यह बातें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ट्रेनी अधिकारियों से कही। ये अधिकारी राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों की जानकारी लोगों तक साफ-साफ, सही-सही और समय पर पहुंचे।

राष्ट्रपति ने कहा कि जानकारी के तेजी से जटिल होते माहौल में उन्हें सही तथ्यों और गलत सूचनाओं के बीच फर्क करना होगा। संकट के समय आपको जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

ऐसे समय में, जब गलत सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को सही और विश्वसनीय जानकारी आसानी से और समय पर मिले।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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