'सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों की चिंताएं सुनने के लिए करें', राष्ट्रपति मुर्मु का IIS अधिकारियों को संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस (आइआइएस) अधिकारियों के एक समूह से कहा कि वे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने और लोगों से जुड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की चिंताओं को सुनने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया ने नागरिकों के जानकारी पाने, उसे साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। राष्ट्रपति मुर्मु का IIS अधिकारियों को संदेश राष्ट्रपति ने यह बातें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ट्रेनी अधिकारियों से कही। ये अधिकारी राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों की जानकारी लोगों तक साफ-साफ, सही-सही और समय पर पहुंचे।