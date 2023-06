राष्ट्रपति मुर्मु सूरीनाम और सर्बिया की छह दिवसीय यात्रा के लिए हुईं रवाना, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल

नई दिल्ली, एएनआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को सूरीनाम और सर्बिया की छह दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हुईं। राष्ट्रपति मुर्मु की सूरीनाम की ये पहली यात्रा है।

इससे पहले, शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति मुर्मु चार से नौ जून तक सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मु की सूरीनाम यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए, उन्होंने कहा कि वह सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर चार से छह जून तक सूरीनाम में रहेंगी।

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu leaves for Suriname



President will be in Suriname on a state visit till June 6, at the invitation of Suriname President Chandrikapersad Santokhi. pic.twitter.com/m9bpAwmLgO