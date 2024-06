राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संसद में बड़ा एलान, देश के बुजुर्गों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया था। घोषणापत्र में कहा गया था कि देश की जनता को आयुष्मान कार्ड के तहत पांच लाख का उपचार रहेगा। इसके साथ ही 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा।

#WATCH | President Droupadi Murmu addresses a joint session of both Houses of Parliament, she says "My government is going to take one more decision, all the elderly above 70 years of age will get the benefit of free treatment under the Ayushman Bharat scheme. Due to frequent… pic.twitter.com/Dt14InL2xA— ANI (@ANI) June 27, 2024