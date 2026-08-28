'नफरत भरी कार्रवाई', शिक्षकों को सस्पेंड करने पर कर्नाटक सरकार पर भड़के शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी

डिजिटल डेस्क, हुब्बली। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर 'घृणा' के साथ कार्य करने का आरोप लगाया, जब दो सरकारी स्कूल शिक्षकों को आरएसएस के मार्ग मार्च में भाग लेने के लिए निलंबित किया गया और इस कार्रवाई को वापस लेने की मांग की।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कार्रवाई का समर्थन करते हुए पूछा कि सरकारी शिक्षकों ने 'अन्य पंजीकृत संगठन' के कार्यक्रम में भाग क्यों लिया, जो स्पष्ट रूप से आरएसएस का संदर्भ था। जोशी ने यह पूछते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाया कि क्या सरकार को लापता आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो शिक्षकों को निलंबित करने के बजाय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के लिए वांछित हैं।