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'नफरत भरी कार्रवाई', शिक्षकों को सस्पेंड करने पर कर्नाटक सरकार पर भड़के शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:12 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आरएसएस मार्च में भाग लेने वाले दो सरकारी शिक्षकों के निलंबन पर कर्नाटक सरकार पर ...और पढ़ें

प्रल्हाद जोशी ने शिक्षकों के निलंबन को 'घृणा भरी कार्रवाई' बताया (फाइल फोटो)

प्रल्हाद जोशी ने शिक्षकों के निलंबन को 'घृणा भरी कार्रवाई' बताया (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, हुब्बली। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर 'घृणा' के साथ कार्य करने का आरोप लगाया, जब दो सरकारी स्कूल शिक्षकों को आरएसएस के मार्ग मार्च में भाग लेने के लिए निलंबित किया गया और इस कार्रवाई को वापस लेने की मांग की।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कार्रवाई का समर्थन करते हुए पूछा कि सरकारी शिक्षकों ने 'अन्य पंजीकृत संगठन' के कार्यक्रम में भाग क्यों लिया, जो स्पष्ट रूप से आरएसएस का संदर्भ था।

जोशी ने यह पूछते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाया कि क्या सरकार को लापता आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो शिक्षकों को निलंबित करने के बजाय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के लिए वांछित हैं।

जोशी ने पत्रकारों से कहा, 'आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार लापता हैं। क्या सरकार का काम उन्हें पकड़ना है, या दो शिक्षकों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निलंबित करना है।'

शिक्षा विभाग ने यदगी जिले के दो शिक्षकों गुरु राज जोशी और अन्ना साहेब देशमुख को संघ के मार्च में भाग लेने के लिए निलंबित किया है, जबकि विभागीय जांच लंबित है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)