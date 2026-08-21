'जान से मारने की धमकी मिल रही है', प्रज्वल रेवन्ना रेप केस के मुख्य गवाह ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप केस की सुनवाई बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि गवाही दर्ज कराने के बाद से उन्हें फोन करके जान से मारने की धमकी मिल रही है।

मुख्य गवाह ने अपने और अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर डर भी जताया। गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप केस की सुनवाई एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के जरिए की जा रही है और अभी यह ट्रायल के स्टेज पर है।

मुख्य गवाह को डराने की कोशिश

6 जुलाई 2026 को, हसन जिले के होलेनारासीपुरा की रहने वाली 43 वर्षीय गवाह से कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन गवाह-4 के तौर पर पूछताछ की गई थी। ये महिला एक सोशल वर्कर हैं।

गुरुवार को क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर कोर्ट को बताया कि पिछली बार अपनी मुख्य गवाही (एग्जामिनेशन-इन-चीफ) पूरी करने के बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आए थे।

कोर्ट ने उनके बयान पर ध्यान देते हुए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इन कथित धमकियों की जांच करने और अगली सुनवाई की तारीख पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

गवाही पूरी होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट से कहा कि अगर उन्हें या उनके बेटे को कुछ भी होता है, तो इसके लिए आरोपी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने अधिकारियों को कानून के मुताबिक उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया।