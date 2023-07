मानसून सत्र में पेश होने वाले मसौदा कानूनों की औपचारिकताएं शीघ्र की जाएं पूर्ण: प्रहलाद जोशी

प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि मंत्रिमंडलीय सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल और वी. मुरलीधरन जी के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक का उद्देश्य वर्तमान परिदृश्य में संविधान-पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने और फिर से लागू करने के साथ-साथ जन कल्याण से संबंधित कानूनों पर था।

नई दिल्ली, पीटीआई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को अधिकारियों को आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले मसौदा कानूनों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। जोशी ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए विधायी एवं अन्य सरकारी कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी जानकारी प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि मंत्रिमंडलीय सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल और वी. मुरलीधरन जी के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक का उद्देश्य वर्तमान परिदृश्य में संविधान-पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने और फिर से लागू करने के साथ-साथ जन कल्याण से संबंधित कानूनों पर था। 38 मसौदा कानून संसद में लंबित आज तक 38 मसौदा कानून संसद में लंबित हैं। बजट सत्र के दौरान केवल एक विधेयक पारित किया गया था। संसद में लंबित बिलों में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023, जन विश्वास (प्रविधानों का संशोधन) विधेयक- 2022, और बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2022 हैं। मानसून सत्र में केंद्र की प्राथमिकता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर रहेगी।

