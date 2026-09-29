केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 'प्रगति-50' पहल की शुरुआत की, 50 शहर बनेंगे स्वच्छता के मॉडल

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। देश में शहरी स्वच्छता को एक नए स्तर पर ले जाने और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को 'प्रगति-50' (PRAGATI-50) पहल का शुभारंभ किया। 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0' (SBM-U 2.0) के तहत शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य 24 राज्यों के 50 चुनिंदा शहरों को शहरी स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन में 'मॉडल सिटी' (Model Cities) के रूप में विकसित करना है।

नियमित सफाई से आगे बढ़कर दृश्यमान स्वच्छता पर फोकस

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चुनिंदा 50 शहरों में नियमित सफाई से आगे बढ़कर वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इन 50 शहरों में देश के प्रमुख आर्थिक केंद्र, सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व वाले शहर और बड़े पर्यटन स्थल शामिल हैं। योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है और वह स्वयं हर दो महीने में इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।