सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने प्रदीप राय, सीजेआई ने दी बधाई
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन्हें और अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी।
HighLights
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय एससीबीए अध्यक्ष निर्वाचित।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रदीप राय को बधाई दी।
राहुल कौशिक उपाध्यक्ष, प्रज्ञा बघेल सचिव चुने गए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव मंगलवार को हुए और नतीजे देर रात घोषित किए गए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को एससीबीए का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी।
एससीबीए के अध्यक्ष पद के चुनाव में राय ने 822 वोट प्राप्त किए। अन्य उम्मीदवारों में अनुपम लाल दास को 451, आदिश अग्रवाल को 412, गौरव भाटिया को 370, सुकुमार पट्टजोशी को 269, सिद्धार्थ मृदुल को 217 और महालक्ष्मी पावनी को 128 वोट मिले।
जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल कौशिक को एससीबीए का उपाध्यक्ष और अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल केा सचिव चुना गया। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष और अधिवक्ता मनीष दुबे को संयुक्त सचिव चुना गया।
सीजेआइ सूर्यकांत ने अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी बधाई दी और कहा कि न्यायपालिका व बार के बीच संबंधों में निकटता और तालमेल होना महत्वपूर्ण है।