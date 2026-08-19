सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने प्रदीप राय, सीजेआई ने दी बधाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव मंगलवार को हुए और नतीजे देर रात घोषित किए गए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को एससीबीए का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी।

एससीबीए के अध्यक्ष पद के चुनाव में राय ने 822 वोट प्राप्त किए। अन्य उम्मीदवारों में अनुपम लाल दास को 451, आदिश अग्रवाल को 412, गौरव भाटिया को 370, सुकुमार पट्टजोशी को 269, सिद्धार्थ मृदुल को 217 और महालक्ष्मी पावनी को 128 वोट मिले।