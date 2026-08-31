जयपुर में NEET-PG परीक्षा के दौरान बिजली गुल, TCS iON ने मांगी माफी; NBEMS ने बुलाई बैठक

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर NEET-PG परीक्षा के दौरान बिजली जाने से एग्जाम नहीं हो सका। इस घटना पर TCS iON ने गहरा अफसोस जताया है।

TCS iON ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने आधिकारिक हैंडल पर कहा कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एक्सपर्ट वेंडर टीमों के साथ काम कर रहे हैं।

बिजली जाने के चलते नहीं हुई NEET-PG परीक्षा

TCS iON ने कहा कि जयपुर के परीक्षा केंद्र में NEET-PG परीक्षा और AIIMS CRE परीक्षा, दोनों के दौरान बिजली जाने की समस्या हुई थी। रुकावटों की वजह अज्ञात स्थानीय बिजली संबंधी समस्याएं बताई गईं।

TCS iON के प्रमुख वेंगुस्वामी रामास्वामी ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। टीसीएस यूनिट ने बयान में कहा, 'कल देशभर के 1,111 केंद्रों पर 2.63 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए NEET-PG 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 58 केंद्रों पर 21,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए AIIMS कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (AIIMS CRE) आयोजित किया गया।'

TCS यूनिट ने आगे कहा, 'इन दोनों परीक्षाओं के दौरान, राजस्थान के जयपुर में स्थित iDZ सीतापुरा केंद्र पर, अज्ञात स्थानीय बिजली संबंधी समस्याओं के कारण दोनों दिन बिजली जाने की समस्या हुई। बिजली के रखरखाव के लिए जिम्मेदार वेंडर्स की एक्सपर्ट टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है।'

कंपनी ने कहा, 'उम्मीदवारों को हुई असुविधा पर गहरा अफसोस है जो इन केंद्रों पर NEET-PG और AIIMS CRE परीक्षा दे रहे थे। हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार जल्द से जल्द ये परीक्षाएं पूरी कर सकें।'