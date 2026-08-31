Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जयपुर में NEET-PG परीक्षा के दौरान बिजली गुल, TCS iON ने मांगी माफी; NBEMS ने बुलाई बैठक

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:15 PM (IST)

जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर NEET-PG और AIIMS CRE परीक्षाओं के दौरान बिजली गुल होने से एग्जाम बाधित हुए।

TCS ion ने परीक्षा न होने पर जताया अफसोस

TCS ion ने परीक्षा न होने पर जताया अफसोस

HighLights

  1. जयपुर में NEET-PG परीक्षा बिजली गुल होने के कारण बाधित हुई।

  2. TCS iON ने परीक्षा बाधित होने पर गहरा अफसोस जताया है।

  3. NBEMS ने 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा की तारीख निर्धारित की।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर NEET-PG परीक्षा के दौरान बिजली जाने से एग्जाम नहीं हो सका। इस घटना पर TCS iON ने गहरा अफसोस जताया है।

TCS iON ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने आधिकारिक हैंडल पर कहा कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एक्सपर्ट वेंडर टीमों के साथ काम कर रहे हैं।

बिजली जाने के चलते नहीं हुई NEET-PG परीक्षा

TCS iON ने कहा कि जयपुर के परीक्षा केंद्र में NEET-PG परीक्षा और AIIMS CRE परीक्षा, दोनों के दौरान बिजली जाने की समस्या हुई थी। रुकावटों की वजह अज्ञात स्थानीय बिजली संबंधी समस्याएं बताई गईं।

TCS iON के प्रमुख वेंगुस्वामी रामास्वामी ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

टीसीएस यूनिट ने बयान में कहा, 'कल देशभर के 1,111 केंद्रों पर 2.63 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए NEET-PG 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 58 केंद्रों पर 21,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए AIIMS कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (AIIMS CRE) आयोजित किया गया।'

TCS यूनिट ने आगे कहा, 'इन दोनों परीक्षाओं के दौरान, राजस्थान के जयपुर में स्थित iDZ सीतापुरा केंद्र पर, अज्ञात स्थानीय बिजली संबंधी समस्याओं के कारण दोनों दिन बिजली जाने की समस्या हुई। बिजली के रखरखाव के लिए जिम्मेदार वेंडर्स की एक्सपर्ट टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है।'

कंपनी ने कहा, 'उम्मीदवारों को हुई असुविधा पर गहरा अफसोस है जो इन केंद्रों पर NEET-PG और AIIMS CRE परीक्षा दे रहे थे। हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार जल्द से जल्द ये परीक्षाएं पूरी कर सकें।'

एजेंसी के खिलाफ होगी कार्रवाई

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि NBEMS ने तकनीकी पार्टनर और परीक्षा केंद्रों पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय करने के लिए एक तत्काल बैठक भी बुलाई है।

जयपुर में रविवार, 30 अगस्त को  दो iON डिजिटल जोन केंद्रों पर बिजली जाने से NEET-PG 2026 परीक्षा नहीं हुई थी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NBEMS ने दोबारा परीक्षा की तारीख 5 सितंबर तय की है।

यह भी पढ़ें- NEET प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR होंगी रद? SC पहुंची केंद्र सरकार, 1 सितंबर को होगी सुनवाई