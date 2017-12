विवादित पोस्‍टर मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा ने हार के डर से गलत अफवाह फैलाई है।

सूरत (एएनआई)। गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच रस्‍साकशी जारी है। इसी क्रम में अब पोस्‍टर वार शुरू हो गया है। कथित तौर पर अब कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता अहमद पटेल को इसमें घसीटा जा रहा है। दरअसल, सूरत में एक पोस्‍टर देखा गया है जिसमें मुस्‍लिमों से गुजरात में अहमद पटेल को वजीर-ए-आजम बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की गयी है। हालांकि अहमद पटेल ने प्रेस कांफ्रेस कर इस बात को खारिज कर दिया है।

पटेल ने कहा कि यह भाजपा द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है क्‍योंकि वे जानते हैं कि उन्‍हें यहां हार मिलेगी। मैं कभी मुख्‍यमंत्री पद के लिए उम्‍मीदवार नहीं था, न रहूंगा।

अहमद पटेल ने ट्वीट में लिखा है कि मुद्दे की बात यह है कि भाजपा पिछले 22 साल के अपने शासनकाल में किए गए काम के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए ही झूठी अफवाहें फैला रही है। लेकिन गुजरात के लोगों ने इस बार अपना मन बना लिया है। भाजपा यह जान गयी है कि इस बार के चुनाव में उसे हार मिलेगी इसलिए ही फर्जी पोस्‍टर और झूठी अफवाहें फैला रही है।

Putting up fake posters and orchestrating a rumour campaign shows the utter desperation of the BJP. Fearing defeat, do they have to rely on such dirty tricks? I have never ever been a candidate for CM and will never, ever be