नई द‍िल्‍ली, एएनआई। नन के साथ दुष्‍कर्म के आरोपों से घिरे जालंधर के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने इस्तीफा दे दिया है। पोप फ्रांसिस ने मुलक्‍कल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वह 2013-18 से जालंधर के रोमन कैथोलिक सूबा के बिशप था। अब उसे फ्रेंको बिशप एमेरिटस के नाम से जाना जाएगा।

Pope Francis has accepted the resignation submitted by the Rt. Rev. Franco Mulakkal (in file pic) as Bishop of Jalandhar.

"Given the still divisive situation about the aforesaid matter in the Diocese of Jalandhar, the resignation has been requested by Rt Rev Mulakkal not as a… pic.twitter.com/syJWsGT8ig