Assam: थाने में नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर पुलिसकर्मी निलंबित, आरोपित इंस्पेक्टर फरार; DGP ने चला यह बड़ा दांव

असम के एक थाने में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आरोपी इंस्पेक्टर घटना के बाद से फरार चल रहा है। नाबालिग ने 26 जून को घोघरापार थाना इंचार्ज के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि थाने के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसके आपत्तिजनक फोटो लिए गए।

असम में थाने में नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर पुलिसकर्मी निलंबित, आरोपित इंस्पेक्टर फरार

Your browser does not support the audio element.

गुवाहाटी, पीटीआई। असम के नलबाड़ी जिले में थाने के अंदर में नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने और आपत्तिजनक फोटो खींचने पर एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। आरोपित पुलिसकर्मी फरार चल रहा है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। 26 जून को नाबालिग ने दर्ज कराई शिकायत नलबाड़ी पुलिस थाने में नाबालिग ने सोमवार (26 जून) को घोघरापार थाना इंचार्ज के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि थाने के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसके आपत्तिजनक फोटो लिए गए। गत 21 जून को नाबालिग और एक व्यक्ति को बाल विवाह मामले में हिरासत में लिया गया था। आरोपित की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीपी सिंह ने गुरुवार को ट्वीट किया कि इंस्पेक्टर मामले में मुख्य आरोपित है और फरार चल रहा है। उसके ठिकाने के बारे में एसपी नलबाड़ी को सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला नलबाड़ी जिले की महिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। आरोपित के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई डीजीपी ने कहा कि मध्य पश्चिमी रेंज के डीआइजी ब्रजेनजीत सिंघा को जिले का दौरा करने और गुरुवार तक प्राथमिक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि थाने की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक ने छात्र की मां को भेजे अश्लील मैसेज, मुकदमा दर्ज कर्नाटक के तुमकुर जिले में छात्र की मां को अश्लील मैसेज भेजने पर मंगलवार को शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपित मल्लाराध्या तुमकुर में प्रसिद्ध धार्मिक मठ द्वारा संचालित स्कूल में शिक्षक है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का पुत्र आवासीय छात्रावास और विद्यालय में पढ़ रहा है। आरोपित शिक्षक ने पीड़िता का मोबाइल नंबर स्कूल के अभिलेखों से प्राप्त कर लिया और बातचीत शुरू कर दी। शुरुआत में उसने छात्र की प्रगति के संबंध में बातचीत की और बाद में अश्लील मैसेज भेजे।

Edited By: Achyut Kumar