'लड़कियां रेप का मजा लेती हैं', आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट को पुलिस ने हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। दक्षिणपंथी राजनीकित कमेंटेटर टीजी मोहनदास को रविवार को मट्टनचेरी स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बारे में एक YouTube वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले की जांच कर रही तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम, स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के साथ रविवार शाम मट्टनचेरी के पास कूवाप्पाडम में मोहनदास के घर पहुंची। पुलिस ने बताया कि जब जांच टीम पहुंची तो मोहनदास घर पर ही मौजूद थे।

डिजिटल उपकरणों की जानकारी जुटाएगी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम ने उनके YouTube अकाउंट और वीडियो बनाने और अपलोड करने में इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरणों के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के तहत मोहनदास से विस्तार से पूछताछ की जाएगी।

यह मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहनदास के YouTube चैनल 'पत्रिका' पर अपलोड किए गए वीडियो का मकसद सार्वजनिक शांति भंग करना और जनता के बीच डर और अशांति पैदा करना था।

खबरें और भी







मोहनदास ने लड़कियों को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान वीडियो में मोहनदास ने कथित तौर पर कहा था कि दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से 'गैंग रेप की घटनाएं हो सकती हैं' और दावा किया कि कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि 'विरोध-प्रदर्शन में शामिल लोगों को रेप पसंद है और ऐसी लड़कियां भी हैं जो रेप का मजा लेती हैं'।