बंगाल के संदेशखाली में पुलिस पर हुआ था हमला, मुख्य आरोपी TMC कार्यकर्ता मूसा मोल्ला गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पुलिस पर हुए हमले के मुख्य आरोपित मूसा मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मंगलवार को नैजाट पुलिस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वह इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस घटना में मूसा से जुड़े अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मूसा पर ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने का आरोप था। इसी आरोप के आधार पर अदालत ने उस जमीन पर धारा 144 लागू कर दी थी। ज़मीन पर किसी भी तरह का काम करना प्रतिबंधित था। आरोप है कि मूसा ने गत शुक्रवार रात को इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए उस ज़मीन पर दीवार बनाना शुरू कर दिया।

कैसे किया था पुलिस पर हमला? सूचना मिलते ही राजबाड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस मूसा के घर भी गई और उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहा। इसके बाद मूसा ने अपने समर्थकों को बुलाया और पुलिस पर हमला कर दिया।