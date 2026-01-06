जोधपुर में दो इनामी हिस्ट्रीशीटरों को पुलिस ने पकड़ा, भिखारी के भेष में काट रहे थे फरारी
जोधपुर पुलिस ने दो इनामी हिस्ट्रीशीटरों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस से बचने के लिए भिखारी का भेष बनाकर घूम रहे थे। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का इनाम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जोधपुर। जोधपुर कमिश्ररेट ने इनामी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो फरार इनामी हिस्ट्रीशीटरों को पकड़ा है। दोनों पुलिस से बचने के लिए भिखारी बनकर घूम रहे थे। दोनों बदमाशों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम भी घोषित है।
एक के खिलाफ प्रतापनगर सदर और दूसरे की सूरसागर थाने में हिस्ट्रीशीट खुली है। पुलिस ने दोनों को रेलवे स्टेशन के बाहर के इलाके से पकड़ा।एडीसीपी वेस्ट रोशन मीणा ने बताया कि प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में गत 15 दिसंबर को एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने हमला किया था। छेड़छाड़ भी की गई थी, पुलिस ने घटना पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दो मुख्य आरोपितों की पहचान हुई थी, ये दोनों वारदात के बाद से ही फरार थे। दोनों अभियुक्तों ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदला और भिखारी जैसा भेष बना लिया था।
दिल्ली में काट रहे थे फरारी
पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी दिल्ली भागे है और फरारी काट रहे है। इस पर पुलिस टीम को ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। सर्दी के मौसम के बीच में बदमाशों ने अपना हुलिया भी बदल दिया था। पुलिस की टीमें इनका पीछा कर रही थी तब सूचना मिली कि दोनों जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ आ गए है। पुलिस ने उन्हें जोधपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।