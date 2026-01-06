जोधपुर में दो इनामी हिस्ट्रीशीटरों को पुलिस ने पकड़ा, भिखारी के भेष में काट रहे थे फरारी 

जागरण संवाददाता, जोधपुर। जोधपुर कमिश्ररेट ने इनामी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो फरार इनामी हिस्ट्रीशीटरों को पकड़ा है। दोनों पुलिस से बचने के लिए भिखारी बनकर घूम रहे थे। दोनों बदमाशों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम भी घोषित है।

एक के खिलाफ प्रतापनगर सदर और दूसरे की सूरसागर थाने में हिस्ट्रीशीट खुली है। पुलिस ने दोनों को रेलवे स्टेशन के बाहर के इलाके से पकड़ा।एडीसीपी वेस्ट रोशन मीणा ने बताया कि प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में गत 15 दिसंबर को एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने हमला किया था। छेड़छाड़ भी की गई थी, पुलिस ने घटना पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दो मुख्य आरोपितों की पहचान हुई थी, ये दोनों वारदात के बाद से ही फरार थे। दोनों अभियुक्तों ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदला और भिखारी जैसा भेष बना लिया था।