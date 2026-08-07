हाईवे निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार... सख्त कार्रवाई में सिस्टम लाचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी तो निर्माण गुणवत्ता की पोल खोल गई। संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई और सवाल उठने लगे कि जब पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के दामन पर पहले से भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के कई दाग हैं तो उसे बार-बार काम क्यों और कैसे मिला? चूंकि, यह आगरा से भाजपा के राज्य सभा सदस्य नवीन जैन के परिवार की कंपनी है, इसलिए मुद्दा सत्ता के संरक्षण के रूप में तूल पकड़ रहा है, लेकिन व्यवस्था में झोल इससे कहीं बढ़कर है।

दरअसल, कोई कंपनी गुणवत्ता से समझौता करे या काम में लापरवाही, उन पर कार्रवाई करने के मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के हाथ नियम-कानून की रस्सी से बंधे हैं। इससे पहले रोडवे साल्यूशंस इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड जैसी कंपनियां भी पूरी सरकारी महकमे को डंके की चोट पर धता बताती रही हैं।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने से गुणवत्ता पर सवाल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की खामियां सामने आते ही पीएनसी इन्फ्राटेक से जुड़े पुराने मामले भी चर्चा में आ गए हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में एनएचएआइ अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में जिस कंपनी के खिलाफ सीबीआइ का मुकदमा चल रहा है, वह एनएचएआइ में उसी ठसक से कैसे काम करती रही?

सवाल यह भी है सीबीआइ द्वारा मुदकमा दर्ज किए जाने के बाद पहले तो पीएनसी पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया, फिर उसे घटाकर चार माह क्या इसलिए कर दिया गया कि यह कंपनी भाजपा सांसद नवीन जैन के परिवार की है? चूंकि, इस कंपनी के पिछले कुछ प्रोजेक्ट में भी गुणवत्ता की खामियां पाई जा चुकी हैं तो ऐसी कंपनी को बार-बार काम मिल कैसे जाता है?

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इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित क्यों नहीं कर दिया जाता? सवाल कई हैं, लेकिन इसका उत्तर जो एनएचएआइ से मिलता है, वह बताता है कि व्यवस्था कितनी चुनौतियों से जूझ रही है। एनएचएआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था- 'कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर भी अलग-अलग प्रविधान हैं।

पीएनसी इन्फ्राटेक को भ्रष्टाचार के बावजूद मिलते रहे ठेके निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी मिलती है तो कंपनी को एक से दो साल तक के लिए ही ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। वह अवधि बीतने के बाद कंपनी फिर टेंडर प्रक्रिया में शामिल होकर नियम-शर्तें पूरी कर टेंडर प्राप्त कर सकती है।'

जब अधिकारी से सवाल किया गया कि बड़ी परियोजनाओं के मामले में एक एक साल तो बहुत कम अवधि है। प्रतिबंध की अवधि क्या बढ़ाई नहीं जा सकती? इस पर वह बोले- 'इसके लिए नियम बदलने पड़ेंगे, लेकिन व्यावहारिक परेशानी को कैसे नजरअंदाज किया जाए। सरकार लगातार देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रही है।

इस निर्माण के लिए कंपनी का टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी है। इन मानकों पर देश की बमुश्किल दस-बारह कंपनियां खरी उतरती हैं, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियों ने अब सड़क निर्माण में काम करना बंद भी कर दिया है।

ऐसे में किसी प्रोजेक्ट में कमी पाए जाने पर यदि एक कंपनी को पांच-दस साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया तो काम कौन करेगा? जो पहले से ही दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, क्या वह हजारों करोड़ का दूसरा काम लेने में सक्षम हो सकती हैं?' अधिकारी का कहना है कि अभी पीएनसी को नान परफार्मर का नोटिस दिया है। उस पर कितने समय का प्रतिबंध लगेगा, यह बाद में पता चलेगा।

इस तरह बार-बार काम लेती रहीं कंपनियां एनएचएआइ के अधिकारी से वह जवाब भी मिला कि पीएनसी पर एक साल के लिए लगा प्रतिबंध क्या राजनीतिक प्रभाव में घटाया गया? इस पर उन्होंने बताया- 'एनएचएआइ ने पीएनसी इन्फ्राटेक पर एक साल के प्रतिबंध की अनुशंसा की थी। मंत्रालय ने एक साल का प्रतिबंध अक्टूबर 2024 में लगा भी दिया।

उसके बाद कंपनी न्यायालय गई और कुछ उदाहरण रखे कि सीबीआई केस के मामले में उक्त कंपनियों पर सिर्फ तीन माह का ही प्रतिबंध लगा, जबकि पीएनसी पर एक साल का। इस पर न्यायालय ने मंत्रालय से पुन: समीक्षा के लिए कहा।

इसी आधार पर मंत्रालय ने प्रतिबंध को घटाकर चार माह कर दिया, जो कि फरवरी में समाप्त हो गया। इसके बाद कंपनी को रोका नहीं जा सकता था और उसने जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश में 3483 करोड़ रुपये के ठेके फिर ले लिए।

पुन: समीक्षा में मंत्रालय अपने निर्णय पर स्थिर नहीं रह सकता था? इसी तरह रोडवे साल्यूशंस इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड तय समय सीमा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के गुजरात वाले हिस्से में तीन पैकेज पर समय से काम नहीं कर सकी। मार्च 2023 में एनएचएआइ ने अनुबंध तो निरस्त कर दिया, लेकिन उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया।